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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:42180

У Сумах виступив ансамбль ЗСУ "Святовид"

Невід’ємний підрозділ Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних Сил України - ансамбль народної музики “Святовид” за дорученням Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного для підтримки бойового духу військовослужбовців та народу України, потужно пролунав в центрі міста Суми.

З 1992 року гурт підігріває бойовий дух українців та знайомить світ з багатою українською піснею, примножує українську культуру. У його репертуарі – народна вокальна та інструментальна музика різних регіонів України, Східної та Центральної Європи.

Колоритний гурт «Святовид» вже не вперше запалює сум'ян – адже неодноразово брав участь в славетному фестивалі «Сурми України». А від початку повномасштабної агресії рф, додатково прославився своїм твором «Байрактар», від якого «знатно підгоряє у окупанта».

Олександр Мордюк, керівник ансамблю, розказав, що Сумщина – це вже третя область, в яку приїжджають музиканти після початку війни: «Кожен робить свою справу, і дуже важливо, що б кожен усвідомлював – що якщо він буде робити свою справу з душею, вкладаючи всі зусилля, то ми обов’язково переможемо. Кожен має бути на своєму місці, боротись і вносити свою лепту і пришвидшувати нашу перемогу. Ми виборюємо свою незалежність, ми виборюємо своє місце під сонцем в цьому світі».

З 2014 року гурт дав більш як двісті концертів, в тому числі й на нульових позиціях. Були також і в Авдіївці, виступали прямо в окопах перед побратимами: «Час від часу бачимось з нашими бійцями, з якими зустрічались у 2014 році на позиціях. Стали з ними як рідні. Кажуть нам – що пам’ятають всі наші виступи. У них був дуже важкий духовний стан, а тут ми приїжджаємо в шортах, без зброї, з самого Києва. Думали, що всі забули про них, а тут ми, і в них відкрилось нове бачення, що про них пам’ятають, що ми всі єдині, це дуже важливо».

Дух українців мусить бути сильною та незламною, ми маємо протистояти ворогу на важливому фронті – культурному та інформаційному, пам’ятати хто ми та захищати нашу землю: «Все буде Україна», - додає пан Олександр, - «і дуже добре що ми всі об’єднались зараз і захищаємо свої цінності. Зараз йде боротьба між нашою ментальністю, наш народ зовсім відрізняється від тих нелюдів. Завдяки тому, що у нас зовсім інший погляд на світ, на життя, сама наша позиція – переможна. Зараз всі працюють на перемогу – хто словом, хто вчинками, хто приймає переселенців, хтось пече хліб, хтось грає на чомусь, хтось співає, хтось збирає допомогу, а хтось просто працює на своєму місці і це все наближає нас до Перемоги!»

Сумський обласний ТЦК та СП

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