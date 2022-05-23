В Україні продовжили карантин через СOVID-19 Кабінет міністрів сьогодні, 27 травня, продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, карантин, запроваджений з метою боротьби з коронавірусом, у нашій країні продовжили до 31 серпня 2022 року. Про це свідчать останні новини України.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що в Україні ще не закінчилася епідемія СOVID-19. Тому потрібно дотримуватися карантинних обмежень навіть під час війни з російськими окупантами.

Тим часом у світі на даний момент вже зареєстровано близько 527 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 6,2 млн людей померли через це захворювання. Найбільше випадків зараження зареєстровано у США, Індії, Бразилії, Франції, Німеччині та Великій Британії.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що через війну Україна відмовилася від купівлі нових вакцин від COVID-19.