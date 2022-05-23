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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:34163

Роменчанку ошукав фейковий продавець авіаквитків

На Роменщині 28-річна жінка вирішивши, що знайшла вигідну пропозицію щодо продажу авіаквитка, не задумуючись перерахувала всю суму за нього та в результаті так і не отримала його.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про шахрайство  звернулась 28-річна місцева жителька. Вона пояснила, що на одному із  сайтів мережі Інтернет побачила оголошення про продаж квитка на авіарейс з Варшави до одного з міст Канади. Даною пропозицією заявниця зацікавилася, тому зробила замовлення, а на прохання невідомої жінки відразу перерахувала всю суму — 17 500 гривень. Коли ж продавчиня перестала виходити на зв'язок, то дівчина зрозуміла, що її ошукали.

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахрайки.

Поліція Сумщини

Право
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