На Конотопщині поліцейські задокументували незаконний поруб лісу

Вчора в лісосмузі поблизу села Попівка поліцейські почули звук бензопили. Під’їхавши ближче, виявили трьох чоловіків, які здійснювали незаконний поруб дерев породи дуб без відповідних дозвільних документів. На момент виявлення вони вже встигли спиляти тридцять одне дерево, які на місці рубали на дрова.
Знаряддя порубу та деревину поліцейські вилучили.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу». Слідство триває.
Поліція Сумщини