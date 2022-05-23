На Білопільщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 60 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та 2 поруч розташовані господарчі споруди.
О 17:56 загоряння локалізували, а о 18:43 – витративши на гасіння більше 2 тонн води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області