На Білопільщині вогнеборці ліквідували загоряння житлового будинку 26 травня о 17:08, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вул. Гагаріна в с. Павлівка, що на Білопільщині.

Про пожежу повідомив власник, який відчув різкий запах диму в приміщенні. На місце події було направлено відділення чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю на площі до 60 кв. м, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту будинку та 2 поруч розташовані господарчі споруди.

О 17:56 загоряння локалізували, а о 18:43 – витративши на гасіння більше 2 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області