У Тростянці більше тисячи містян щоденно отримують безкоштовні обіди

Головне завдання компанії - постачанням їжі під час надзвичайних ситуацій.
Під час війни росії в Україні World Central Kitchen підтримує українських військових, переселенців, міста, які постраждали під час орківської окупації. Одним із таких міст є і наш Тростянець, де й розгорнулася польова кухня.
У розробленому кухарями тижневому меню щодня були нові страви, приготовлені з продуктів, які надає міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen.
Сьогодні волонтери працюють в нашому місті останній день. Скуштувати смачний благодійний обід, як завжди, прийшло багато людей, переважно пенсійного віку!
Протягом 26 травневих днів наші партнери приготували й роздали понад 28 000 обідів (більше тисячі в день). Одиноким стареньким людям, які були не мали змоги самостійно відвідати польову кухню, обіди доставляли додому соціальні працівники. Ці цифри свідчать про велику популярність польової кухні в Тростянці!
Активну щоденну допомогу в приготуванні страв та їх роздачі надавали тростянецькі волонтери – працівниці дитячого садочка «Білочка», який тимчасово не працює, оскільки приміщення зазнало значної руйнації від злочинних дій орків.
Тростянчани вдячні за турботу і піклування! Щира дяка волонтерам World Central Kitchen за партнерство, за людяність і невтомну працю! Своїми діями ви наближаєте нашу спільну перемогу!
Тростянецька міська рада