У Тростянці більше тисячи містян щоденно отримують безкоштовні обіди Майже місяць в Тростянці, у Благовіщенському сквері, працювала польова кухня від World Central Kitchen. Це неприбуткова організація, заснована у 2010 році іспансько-американським шефом Хосе Андресом.

Головне завдання компанії - постачанням їжі під час надзвичайних ситуацій.

Під час війни росії в Україні World Central Kitchen підтримує українських військових, переселенців, міста, які постраждали під час орківської окупації. Одним із таких міст є і наш Тростянець, де й розгорнулася польова кухня.

У розробленому кухарями тижневому меню щодня були нові страви, приготовлені з продуктів, які надає міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen.

Сьогодні волонтери працюють в нашому місті останній день. Скуштувати смачний благодійний обід, як завжди, прийшло багато людей, переважно пенсійного віку!

Протягом 26 травневих днів наші партнери приготували й роздали понад 28 000 обідів (більше тисячі в день). Одиноким стареньким людям, які були не мали змоги самостійно відвідати польову кухню, обіди доставляли додому соціальні працівники. Ці цифри свідчать про велику популярність польової кухні в Тростянці!

Активну щоденну допомогу в приготуванні страв та їх роздачі надавали тростянецькі волонтери – працівниці дитячого садочка «Білочка», який тимчасово не працює, оскільки приміщення зазнало значної руйнації від злочинних дій орків.

Тростянчани вдячні за турботу і піклування! Щира дяка волонтерам World Central Kitchen за партнерство, за людяність і невтомну працю! Своїми діями ви наближаєте нашу спільну перемогу!

Тростянецька міська рада