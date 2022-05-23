Сумські аніматори отримали нагороди з Дрездена У бібліотеці-філії №17 вручили дипломи з Міжнародного німецько-польського проєкту «Аніма».

Відбувся такий у лютому у німецькому місті Дрезден.

Відзнаки отримали вихованці анімаційної школи «Ланцюжок перетворень».

«Ми вирішили зробити за мотивами малюнків Марії Приймаченко. І вийшло геніально! І це завдяки учням нашої Сумської дитячої художньої школи», - розповіла керівник групи Любов ЯРЦОВА. - Ми об'єдналися ще на Різдво, коли усе місто побачило наші мультики з витинанки на великих екранах міста. Наступне завдання було створити команди та зробити мультик. І це вийшло теж чудово».

Вітаємо команди:

Костя СПІРІДОНОВ - автор фільму «Феномен», аніматор Даша УГНЕНКО.

Рома КОСТОМАРОВ - автор фільму «Весняночка», аніматор Богдан НАЗАРЧУК, художник Соня МАМАСУЄВА.

Лаура Емілія МОНІГАТІ - автор фільмів з пісочної анімації студії «Сахара» за фільм «Ефект вигорання» та «Відплата».

Даша Угненко - автор фільму «Другий шанс».

Олеся ПОПОВА - автор фільму «Дорога до світла», аніматор Даша Угненко, художники Марійка і Анна ЗАВГОРОДНІ, Ангеліна КНЯЗЄВА.

Дипломи отримали і викладачі - Любов Ярцова, Андрій КАТЬКАЛОВ, Олена ЗЕЛЕНСЬКА.

Це наша радість і перемога над темрявою, - наголошують юні аніматори.

СМР