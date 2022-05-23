Комунальні автобуси відновили перевезення пасажирів у повному обсязі Усі заплановані 12 автобусів курсують за 8 маршрутами у відповідності до розкладів.

Звертаємо увагу, що графіки можуть порушуватися (мається на увазі відсутність транспортного засобу на лінії протягом одного рейсу) у випадку слідування автобусу у порядку черговості на автозаправну станцію.

Нагадаємо, що через військові дії на кордонах області, відчутний дефіцит пального як у нашому обласному центрі, так і по Україні в цілому. Відтак, процес заправки транспортних засобів став більш складним: пункти заправки працюють з 8 до 18, а це означає, що заправити автобус водій може тільки під час своєї зміни (нерідко їм доводиться це робити, поступаючись перервою, проте кожен розуміє, що не може дозволити собі зірвати рейс та залишити пасажирів того чи іншого району без транспорту) – а тому ідуть, заправляються і повертаються на лінію.

Відстежити рух комунального транспорту у режимі on-line можна тут http://gps.sumy.ua/.

Тел. 050 405 60 60 (гаряча лінія).

КП СМР "Електроавтотранс"