За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 24 вибухонебезпечних предмети 26 травня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) виявили 24 вибухонебезпечних предмети, з яких 22 знищили.

Серед них артилерійські снаряди, ручні гранати, постріли від підствольного гранатомета, некеровані авіаційні ракети, мінометні міни та вибухники. Небезпечні знахідки виявили на території Сумського, Охтирського, Конотопського районів та в м. Суми.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними. При виявленні боєприпасів ні в якому разі не торкатись їх, не намагатись розібрати або перенести, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів та повідомити екстрені служби за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області