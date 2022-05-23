Вісім громад Сумщини віднесли до районів проведення бойових дій Вісім громад Сумщини увійшли в оновлений перелік Мінреінтеграції, як громади розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюватимуть виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується.

Станом на 24.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додано 8 громад у Сумській області.

Конотопський район:

Новослобідська сільська територіальна громада

Охтирський район:

Великописарівська селищна територіальна громада

Сумський район:

▪️Білопільська міська територіальна громада

▪️Краснопільська селищна територіальна громада

▪️Юнаківська сільська територіальна громада

Шосткинський район:

▪️Есманьська селищна територіальна громада

▪️Середино-Будська міська територіальна громада

▪️Шалигинська селищна територіальна громада.

Це ті громади, які найбільше потерпають від обстрілів з-за кордону.

Що це означає: всі внутрішньо-переміщені особи, які виїхали з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Якщо ви мешкаєте у цих громадах і потребуєте евакуації - звертайтеся до голів своїх громад, за їх запитом ми будемо організовувати цей процес.