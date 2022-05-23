Оцінено шкоду від забруднення повітря рашистами на Сумщині - понад 140 мільйонів гривень У березні 2022 року війська російської федерації протягом двох ночей наносили авіаудари по території та об’єктам одного з нафтогазовидобувних комплексів Сумщини.

Внаслідок цього відбулося загоряння великих ємностей з нафтою та нафтоводяною сумішшю. Упродовж двох діб під час пожеж відбувалося безперервне й інтенсивне забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

В рамках кримінального провадження фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області провели розрахунок збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря. Сукупна сума шкоди за двома фактами бомбардування нафтогазовидобувного комплексу перевищила 140 мільйонів гривень.

Сьогодні, 27.05.2022, розрахунки збитків було передано до органів прокуратури задля долучення їх до матеріалів кримінальної справи.