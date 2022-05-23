Оцінено шкоду від забруднення повітря рашистами на Сумщині - понад 140 мільйонів гривень

Внаслідок цього відбулося загоряння великих ємностей з нафтою та нафтоводяною сумішшю. Упродовж двох діб під час пожеж відбувалося безперервне й інтенсивне забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.
Крім того, Інспекція опрацьовує інформацію щодо забруднення земельних ресурсів нафтою і нафтопродуктами. Екоінспектори обміряли площу забруднених ділянок та відібрали 9 об’єднаних проб ґрунту. За результатами лабораторного аналізу, у кожній з відібраних проб виявлено значне перевищення вмісту вуглеводнів та інших забруднюючих речовин. Наразі екоінспектори проводять обчислення шкоди, заподіяної забрудненням земельних ресурсів.