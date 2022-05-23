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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:45162

До відома сумчан: процедура складання іспитів на отримання водійського посвідчення змінилася

Вступила в дію важлива постанова, яка регламентує нові правила отримання посвідчення водія «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», повідомляють у Головному сервісному центрі МВС України.

Ці зміни стосується алгоритму навчання кандидатів у водії. Вони стануть доступні лише через 2 місяці після офіційного їх оприлюднення.

Так, незабаром навчання в автошколі буде розділено на два окремих етапи:

- теоретична підготовка – після навчання заклад видаватиме слухачу Свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. Воно буде чинне протягом року і внутрішній теоретичний іспит скасують;

- практична підготовка – заклад видаватиме слухачу Свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинне протягом двох років. Складання практичного іспиту в автошколі обов’язкове.

Фактично, це стане гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання будуть допущені ті особи, які вже знають ПДР. Тим паче, що теоретичний іспит тепер складатиметься лише в сервісному центрі МВС. І тільки після цього особу буде допущено до навчання з практичного керування транспортними засобами. При цьому практичну підготовку можна буде здійснювати у будь-якому закладі, незалежно від місця навчання теорії. Це дасть кандидатам у водії право вибору автошколи на кожному із двох етапів навчання.

Останнім етапом є складання практичного іспиту в будь-якому сервісному центрі МВС і отримання посвідчення водія.

Також скасовано проходження повторної акредитації автошколам у разі зміни ними місцезнаходження закладу або персональних даних атестованого спеціаліста.

Додано можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів. Оскільки їх видавали виключно для легкових автомобілів.

Зауважимо, що зміни другої постанови стануть доступні лише через 2 місяці, крім останньої.

Останнє нововведення для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування. За новими нормами, вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити у будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше процедура відбувалася за місцем реєстрації громадянина. Проте у період війни через неодноразові звернення, команда сервісних центрів МВС вирішила переглянути цю можливість. Зауважимо, що ця норма вже вступила в дію.

Нагадуємо, що консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на порталі www.info.hsc.gov.ua.

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