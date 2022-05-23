Сумчанин наловив раків на 100-тисячний штраф

На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП та відкрите кримінальне провадження. Знаряддя лову та водні біоресурси вилучені представниками поліції.
Сумський рибоохоронний патруль закликає рибалок-любителів дотримуватися встановлених правил рибальства в нерестовий період. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.
Довідкова інформація:
Нагадуємо, що до 30 червня 2022 року на водних об’єктах Сумської області встановлена заборона на лов річкових раків.
Сумський рибоохоронний патруль