Сумчанин наловив раків на 100-тисячний штраф Вночі 26 травня в ході проведення рибоохоронного рейду державними інспекторами Сумського рибоохоронного патруля разом з патрульною поліцією УПП в Сумській області на р. Псел у м. Суми виявлено громадянина, який в заборонений період за допомогою водолазного спорядження - аквалангу добув 25 екз. раків, загальною вагою 0,5 кг. Сума збитків склала 93 296 грн.

На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП та відкрите кримінальне провадження. Знаряддя лову та водні біоресурси вилучені представниками поліції. Сумський рибоохоронний патруль закликає рибалок-любителів дотримуватися встановлених правил рибальства в нерестовий період. Якщо ви помітили порушення - прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13. Довідкова інформація: Нагадуємо, що до 30 червня 2022 року на водних об’єктах Сумської області встановлена заборона на лов річкових раків. Сумський рибоохоронний патруль