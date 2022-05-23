У Сумах дали 12 років підривачу банкоматів, який намагався вбити поліцейського

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що чоловік 23 лютого 2017 року підірвав банкомат по вулиці Харківський у м. Суми, після чого намагався заволодіти грошовими коштами. Довести злочинний намір до кінця не встиг, оскільки був викритий поліцією охорони. Під час затримання він двічі прицільно вистрелив у поліцейського і важко поранив його.
Також встановлено причетність затриманого до пошкодження 10 банкоматів на території м. Суми та області в період з серпня 2016 року по лютий 2017 року. Як з’ясувалось, чоловік приїжджав на Сумщину з м. Харків, кожного разу використовував аналогічну схему. Однак зазначені докази щодо пошкодження 10 банкоматів визнані судом недопустимими, відтак прокуратура буде оскаржувати вказаний вирок.
Пресслужба обласної прокуратури