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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 241 дитина

Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула та понад 438 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

26 травня окупанти вкотре обстріляли м. Харків з артилерії. Загинуло 8 мирних мешканців. Серед постраждалих родина: 5-місячний хлопчик з батьком загинули, а мати в лікарні. Поранено 17 людей, в їх числі 9-річна дівчинка.

25 травня внаслідок обстрілу ворогом смт. Борівське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Офіс генпрокурора України

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