На Сумщині вибухотехніки поліції оглянули та розмінували розбиту техніку окупантів З автодоріг області на цьому тижні була повністю прибрана розбита техніка російських окупантів. Перед цим вибухотехніки ГУНП в Сумській області, оглянули її та вилучили кілька снарядів, що не зірвалися.

Спільно з військовими, вибухотехніки ГУНП в Сумській області оглянули знищену в боях військову техніку росіян, що знаходилася на одній з автодоріг регіону.

«Під час огляду сапери поліції виявили біля корпусів знищених танків кілька танкових артилерійських снарядів, які не детонували. Також було знайдено протитанкову керовану ракету (ПТУР), два артилерійських снаряди калібру 152 мм і вибухівники до них. Все виявлене сапери поліції з обережністю вилучили та знищили на полігоні», - коментує начальник вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

Залишки військової техніки вилучено, завантажено на платформи та вивезено для утилізації. Після переплавки броня ворога ще послужить Україні.

Поліція Сумщини