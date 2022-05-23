Солдати тікають з армії рф попри погрози розстрілів і покарань Про це свідчать численні телефонні розмови російських загарбників, які перехоплює СБУ.

«Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в «Камаз», а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно», – розповідає окупант своїй дружині.

Він сподівається, що йому також дозволять повернутися додому в кінці травня – якраз по завершенню 90 днів, на які нібито розрахована «спецоперація».

Адже кожен день перебування в Україні для росіян – це ризик потрапити у список «двохсотих», який уже налічує понад 29,5 тис.

СБУ