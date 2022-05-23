Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:51142

На Сумщині проходить фестиваль-марафон гумору «Конотопські коники»

Тема - «ГЕПНИ ГУМОРОМ ПО ОРКАМ!».

В підтримку наших Збройних Сил і незламного народу України.

Запрошуємо вас брати участь у марафоні

Інтернет фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники»

Тема фестивалю «ГЕПНИ ГУМОРОМ ПО ОРКАМ!»

Організатор марафону є: Народний театр Конотопського міського будинку культури «Зоряний», за підтримки відділу культури і туризму Конотопської міської ради.

УМОВИ УЧАСТІ

1. Оберіть номінацію:

Художнє слово (поезія, проза, театралізація)

Тематичне відео (створене під власний музичний супровід або під популярну музичну композицію)

Музичний твір (пісня, музична імпровізація)

2. Учасникам необхідно підписатися у Фейсбуці в групі «Конотопські коники»

3. Розмістити за посиланням https://www.facebook.com/groups/180474570030880/.

Відеозапис виступу тривалістю до 5 хвилин (конкурсний матеріал не повинен містити закликів до насилля, нецензурної лексики тощо).

4. Вкажіть:

- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)

- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)

- Назва номеру

5. За адресою електронної пошти konotopskikonyku@ukr.net відправте:

- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)

- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)

- Вкажіть ПІБ керівника колективу або учасника (повністю)

- Номер телефону керівника колективу або учасника

Наш марафон стартує 27.05.2022 року. Закінчиться в День перемоги нашої рідної України.

Найкращі номери візьмуть участь у Гала-концерті фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники», який відбудеться в місті Конотоп.

Телефон для довідок: +380 673787409 – Олександр Фесенко.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Солдати тікають з армії рф попри погрози розстрілів і покарань
Сегодня 13:30
Дмитро Живицький про ситуацію на Сумщині: "Русня не зайде!" (відео)
Сегодня 12:54
На Сумщині проходить фестиваль-марафон гумору «Конотопські коники»
Сегодня 12:51
Сьгодні вранці ворог вже тричі обстріляв Сумщину - подробиці від прикордонників
Сегодня 12:34
Сумчанин наловив раків на 100-тисячний штраф
Сегодня 12:13
У Сумах дали 12 років підривачу банкоматів, який намагався вбити поліцейського
Сегодня 12:07
Тростянецький районний суд Сумської області відновив здійснення правосуддя
Сегодня 11:40
Російські командири брешуть Москві про свої «перемоги» в Україні
Сегодня 11:00
На Тростянеччині спіймали мародера
Сегодня 10:15
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 241 дитина
Сегодня 10:10
У Сумах триває видача продуктових наборів від держави: кого чекають з понеділка
Сегодня 10:02
У Піщаному відключили воду через порив
Сегодня 09:58
view counter

Статьи

"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
Вчера 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
25.05.2022 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
25.05.2022 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
24.05.2022 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.