На Сумщині проходить фестиваль-марафон гумору «Конотопські коники» Тема - «ГЕПНИ ГУМОРОМ ПО ОРКАМ!».

В підтримку наших Збройних Сил і незламного народу України.

Запрошуємо вас брати участь у марафоні

Інтернет фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники»

Тема фестивалю «ГЕПНИ ГУМОРОМ ПО ОРКАМ!»

Організатор марафону є: Народний театр Конотопського міського будинку культури «Зоряний», за підтримки відділу культури і туризму Конотопської міської ради.

УМОВИ УЧАСТІ

1. Оберіть номінацію:

Художнє слово (поезія, проза, театралізація)

Тематичне відео (створене під власний музичний супровід або під популярну музичну композицію)

Музичний твір (пісня, музична імпровізація)

2. Учасникам необхідно підписатися у Фейсбуці в групі «Конотопські коники»

3. Розмістити за посиланням https://www.facebook.com/groups/180474570030880/.

Відеозапис виступу тривалістю до 5 хвилин (конкурсний матеріал не повинен містити закликів до насилля, нецензурної лексики тощо).

4. Вкажіть:

- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)

- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)

- Назва номеру

5. За адресою електронної пошти konotopskikonyku@ukr.net відправте:

- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)

- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)

- Вкажіть ПІБ керівника колективу або учасника (повністю)

- Номер телефону керівника колективу або учасника

Наш марафон стартує 27.05.2022 року. Закінчиться в День перемоги нашої рідної України.

Найкращі номери візьмуть участь у Гала-концерті фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники», який відбудеться в місті Конотоп.

Телефон для довідок: +380 673787409 – Олександр Фесенко.