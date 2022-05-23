На Сумщині проходить фестиваль-марафон гумору «Конотопські коники»

В підтримку наших Збройних Сил і незламного народу України.
Запрошуємо вас брати участь у марафоні
Інтернет фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники»
Тема фестивалю «ГЕПНИ ГУМОРОМ ПО ОРКАМ!»
Організатор марафону є: Народний театр Конотопського міського будинку культури «Зоряний», за підтримки відділу культури і туризму Конотопської міської ради.
УМОВИ УЧАСТІ
1. Оберіть номінацію:
Художнє слово (поезія, проза, театралізація)
Тематичне відео (створене під власний музичний супровід або під популярну музичну композицію)
Музичний твір (пісня, музична імпровізація)
2. Учасникам необхідно підписатися у Фейсбуці в групі «Конотопські коники»
3. Розмістити за посиланням https://www.facebook.com/groups/180474570030880/.
Відеозапис виступу тривалістю до 5 хвилин (конкурсний матеріал не повинен містити закликів до насилля, нецензурної лексики тощо).
4. Вкажіть:
- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)
- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)
- Назва номеру
5. За адресою електронної пошти konotopskikonyku@ukr.net відправте:
- ПІБ учасника або назву колективу (повністю)
- Заклад, який представляє учасник або колектив (повністю)
- Вкажіть ПІБ керівника колективу або учасника (повністю)
- Номер телефону керівника колективу або учасника
Наш марафон стартує 27.05.2022 року. Закінчиться в День перемоги нашої рідної України.
Найкращі номери візьмуть участь у Гала-концерті фестивалю гумору і сатири «Конотопські коники», який відбудеться в місті Конотоп.
Телефон для довідок: +380 673787409 – Олександр Фесенко.