Держекоінспекція оцінила збитки за знищення росіянами частини лісу на Сумщині Державна екологічної інспекції у Сумській області обстежила територію Шосткинського району, яка постраждала від дій російської федерації.

Мова йде про лісовий масив Очкинського лісництва ДП «Свеське лісове господарство».

В ніч на 13.05.2022 російські окупанти завдали 2 ракетні удари по лісу поблизу с. Очкине Шосткинського р-ну. Внаслідок цього було знищено щонайменше 172 дерева переважно хвойних порід. За розрахунками екоінспекторів, загальна сума збитків, завданих внаслідок знищення лісових насаджень, складає 2 079 751 грн.

Крім того, Інспекція чекає на отримання нормативно-грошової оцінки земель для подальшого розрахунку збитків, завданих їх засміченням.

Державна екологічна інспекція у Сумській області