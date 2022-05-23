Тростянецький районний суд Сумської області відновив здійснення правосуддя

До виконання своїх обов’язків приступили всі судді та працівники апарату суду у рідному приміщенні по вулиці Миру, 9 у місті Тростянець.
Про час слухання всіх справ, які були зняті з 24.02.2022 з розгляду, учасники процесу будуть повідомлені в установленому законом порядку.
За отриманням інформації про стан розгляду справи можна звертатись за телефоном: (05458) 6-66-72.
У разі зміни адреси проживання, номерів засобів зв’язку чи електронної пошти, просимо учасників справ, що не були розглянуті судом до 24.02.2022, надати відповідні дані, з метою належного повідомлення про дату засідання та результат розгляду справи.
Прес-служба суду