Тростянецький районний суд Сумської області відновив здійснення правосуддя Розпорядженням Голови Верховного Суду від 25.05.2022 №32/0/9-22 з 26.05.2022 відновлено територіальну підсудність судових справ Тростянецького районного суду Сумської області.

До виконання своїх обов’язків приступили всі судді та працівники апарату суду у рідному приміщенні по вулиці Миру, 9 у місті Тростянець.

Про час слухання всіх справ, які були зняті з 24.02.2022 з розгляду, учасники процесу будуть повідомлені в установленому законом порядку.

За отриманням інформації про стан розгляду справи можна звертатись за телефоном: (05458) 6-66-72.

У разі зміни адреси проживання, номерів засобів зв’язку чи електронної пошти, просимо учасників справ, що не були розглянуті судом до 24.02.2022, надати відповідні дані, з метою належного повідомлення про дату засідання та результат розгляду справи.

Прес-служба суду