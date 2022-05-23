У волонтера Мирослава Шила з Тростянця СБУ провела обшук

Про це написав сам Мирослав Шило у Фейсбуці.
"Люди!!!
На даний момент до мого дому приїхали СБУ!
Планують проводити "обшуки"!
Як так розумію, що в мені знайшли ще одного злочинця!
Щоб ви знали...
Далі буде...", - написав зранку він.
За словами Мирослава, обшук почали проводити за адресою реєстрації його місця проживання о 8-й ранку. пише Суспільне.
"Я приїхав. Мені дали почитати ухвалу, що вони прийшли туди законним шляхом. Все, що я міг вичитати в ухвалі, що по справі Курпіля приїхали з обшуком до мене. Більше там не написано нічого. Підписано слідчим суддею. Я не розумію, чому так. Я проходжу по цій справі, як свідок захисту, а вони приїхали до мене з обшуком", – сказав Мирослав Шило.
Речниця управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута, повідомила Суспільному, що наразі в СБУ цю ситуацію не коментують.
Нагадаємо: під час окупації Тростянця Мирослав Шило пік хліб і безкоштовно роздава його людям. Борошно йому поставляв депутат Охтирської райради Олександр Курпіль, якого підозрюють у співробітництві з рашистами.