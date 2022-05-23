У волонтера Мирослава Шила з Тростянця СБУ провела обшук 26 травня у помешканні батьків Мирослава Шила з Тростянця представники Служби безпеки України провели обшук.

Про це написав сам Мирослав Шило у Фейсбуці.

"Люди!!!

На даний момент до мого дому приїхали СБУ!

Планують проводити "обшуки"!

Як так розумію, що в мені знайшли ще одного злочинця!

Щоб ви знали...

Далі буде...", - написав зранку він.

За словами Мирослава, обшук почали проводити за адресою реєстрації його місця проживання о 8-й ранку. пише Суспільне.

"Я приїхав. Мені дали почитати ухвалу, що вони прийшли туди законним шляхом. Все, що я міг вичитати в ухвалі, що по справі Курпіля приїхали з обшуком до мене. Більше там не написано нічого. Підписано слідчим суддею. Я не розумію, чому так. Я проходжу по цій справі, як свідок захисту, а вони приїхали до мене з обшуком", – сказав Мирослав Шило.

Речниця управління СБУ у Сумській області Олеся Рапута, повідомила Суспільному, що наразі в СБУ цю ситуацію не коментують.

Нагадаємо: під час окупації Тростянця Мирослав Шило пік хліб і безкоштовно роздава його людям. Борошно йому поставляв депутат Охтирської райради Олександр Курпіль, якого підозрюють у співробітництві з рашистами.