Російські командири брешуть Москві про свої «перемоги» в Україні Окупанти зазнають на війні нищівних втрат, але продовжують звітувати у кремль про свої «успіхи». Наприклад, про «взяття» с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині.

Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.

З нового перехоплення СБУ зрозуміло, що за таку «перемогу» російського командира-брехуна можуть і в тюрму посадити.

«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», – розповідає своїй матері російський загарбник.

Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам!





СБУ