Російські командири брешуть Москві про свої «перемоги» в Україні

Загарбники відзвітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село перебуває під контролем українських захисників, і за нього досі точаться бої.
З нового перехоплення СБУ зрозуміло, що за таку «перемогу» російського командира-брехуна можуть і в тюрму посадити.
«Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берём, на комдива две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И всё! А смысл в том, что Долгенькое ещё 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем», – розповідає своїй матері російський загарбник.
Наразі ворог активно обстрілює нібито вже «взяте» ним Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. А наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам!
СБУ