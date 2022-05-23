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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:05174

На Сумщині розпочалися оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Мак»

Комплекс заходів, направлений на виявлення та знищення незаконних посівів нарковмісних рослин маку і конопель, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів та недопущення витоку в незаконний обіг наркосировини рослинного походження, триватиме до 22 вересня.

Поліцейські нагадують, що посіви снотворного маку та конопель в Україні дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали відповідну ліцензію та здійснюють відповідну охорону посівів.

Громадянам варто пам’ятати, що за незаконний посів або вирощування таких нарковмісних рослин їм загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Так, за вирощування снотворного маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти рослин загрожує адміністративна відповідальність, передбачена ст. 106-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель».

А за незаконний посів понад сто рослин маку чи понад десять рослин конопель законодавством передбачено кримінальну відповідальність за ст. 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти на спеціальну лінію «102» про всі відомі факти вирощування нарковмісних рослин. Анонімність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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