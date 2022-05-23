Сумські патрульні розшукали зниклу дитину Екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про те, що 13-річна мешканка Білопілля пішла з дому та по цей час не повернулася.

За наявною інформацією вона могла поїхати до обласного центру. Дізнавшись як виглядає дівчинка, інспектори розпочали пошуки. Вже за деякий час, в ході розшукових дій на вулиці Героїв Сумщини, охоронці порядку побачили дівчинку, схожу за прикметами. Дитина пояснила, що не хотіла повертатися додому через сварку з матір’ю.

Дівчинку доставили до Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини звертається до батьків та опікунів: приділяйте більше часу своїм дітям, уважно пильнуйте за ними! Бережіть найдорожче!