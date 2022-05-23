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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:5967

Тростянець буде співпрацювати з Ригою

Підписано меморандум про співпрацю між муніципалітетами Ризького регіону Латвії та Тростянецькою міськрадою.

Сьогодні в онлайн режимі відбулася чергова зустріч представників місцевого самоврядування Латвії і України в межах проекту «Місцеве самоврядування єднає світ заради миру!», метою якого є всебічна допомога громадам України, співпраця і побратимських відносин, посилення партнерства місцевого самоврядування України та Латвії в умовах воєнного часу та з перспективою на відродження України.

Тростянецьку міську територіальну громаду представляли Наталія Ковальова, секретар ради та Світлана Міняйло, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. 

У заході взяли участь і висловили свої думки та пропозиції щодо подальшої співпраці голови територіальних громад України та Латвії, а також посадовці:

Павло КОЗИРЄВ – Голова ВГО «Асоціація малих міст України», заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Ілгварс КЛЯВА - Надзвичайний та Повноважний посол Латвійської Республіки в Україні;

Олександр МІЩЕНКО Надзвичайний та Повноважний Посол України в Латвійській Республіці;

Маріс СПРИНДЗУКС – голова правління Ради розвитку Ризького регіону планування, голова Адазької міської Ради;

Едвардс СМІЛТЕНС – Заступник голови Ризької міської ради, Заступник голови правління Ради розвитку Ризького регіону планування.

Кульмінаційним моментом зустрічі стало підписання Меморандумів про співробітництво  між Ризьською метрополією (столиця Латвії – Рига та прилеглі муніципалітети: курортні місто Юрмала та самоврядування Адажи, Марупе, Саласпілс, Олайне, Кекава, Ропажі, Сігулда) та українськими територіальними громадами: Тростянецька міська рада (міський голова Юрій Бова), Новоград-Волинська міська рада (міський голова Микола Боровець), міська влада Вознесенська (міський голова  Євгеній Величко).  

Організаторами заходу є:

- Асоціація малих міст України;

- Latvijas Pašvaldību savienība;

- Riga Planning Region.

Нагадаємо, що 26 квітня і 3 травня відбулися перші дві зустрічі представників місцевого самоврядування України, зокрема й Тростянецької міської ради, та Курземе і Земгале регіонів Латвії.

Чудовим фіналом зустрічі, яка відбувалася 3 травня, став подарунок  автобусу нашій Тростянецькій громаді від муніципалітету Валміера. Автобус був наповнений гуманітарною допомогою для жителів Тростянецької громади.

Тростянецька міська рада

Общество
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