Гуманітарка на полицях магазинів? Бачите факти – повідомляйте до поліції Повідомляти правоохоронні органи про факти незаконного використання товарів гуманітарної допомоги у комерційних цілях закликав жителів Сумщини керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ під час пресконференції.

За його словами, не завжди іноземні товари, що знаходяться на полицях торгових закладів, належать до партій гуманітарної допомоги. Це стало можливим завдяки процедурним змінам, зокрема ланцюгів постачання тощо. Тим не менше, якщо у людей виникає підозра, що у магазинах реалізуються товари не призначені для продажу, слід обов’язково повідомляти на лінію – 102.

Правоохоронні органи обов’язково перевіряють такі факти, щоб винні понесли покарання і ні в кого не виникало наживатися на лихові і війні. На сьогодні в опрацюванні правоохоронних органів є наявна інформація про можливе порушення законодавства під час розподілу та використання гуманітарної допомоги, що надходить як від країн ЄС, так і від небайдужих фізичних, юридичних осіб, благодійних фондів тощо, у тому числі з інших регіонів України.

Наразі відкрито 5 відповідних кримінальних проваджень за фактом продажу гуманітарної допомоги, процесуальне керівництво у яких здійснюють органи прокуратури.

Дмитро Живицький також додав, що функцію контролю за незаконною реалізацією товарів також покладено на органи Держпродспоживслужби. Тож у разі виявлення подібних фактів чи виникненні підозри щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги можна також звертатися і до даної структури.

Сумська ОВА