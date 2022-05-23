У Конотопі запрацював центр підтримки ВПО 25 травня, відбулося перше ознайомче заняття групи з програми психологічної підтримки, що орієнтована на людей, які потребують емоційного відновлення, прагнуть адаптуватися до сьогоднішніх умов та спланувати своє життя у післявоєнний час.

У перший день долучилося більше 40 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які мали змогу познайомитися, адже приїхали вони з різних куточків України, втікаючи від війни.

Історії цих людей вражають, а стійкість викликає захоплення!

Для кожного з них щастя – це коли посміхається дитина, коли родина поруч та всі здорові, коли можна вночі спати і не чути вибухів…

Поки дорослі отримували відповіді на свої запитання від міської влади та спеціалістів Центру, діти не нудьгували, а поринули у басейн з кульками.

Заняття з психологами закладу Юлією Волошковою та Наталією Опольською було жвавим, спілкування продовжилося і за філіжанкою кави.

Відвідали заклад і представники влади міста. Т.в.о. міського голови Людмила ІГНАТЕНКО зазначила, що сьогодні одним із найважливіших завдань Центру є надання соціальної підтримки, супроводу та допомоги внутрішньо переміщеним особам, а співпраця зі структурними підрозділами виконавчої комітету міської ради дозволить оперативно виявляти та вирішувати проблемні питання родин ВПО, отримувати інформацію з питань соціального захисту даної категорії осіб.

Нагадаємо, що обладнання та меблі для Центру були придбані у рамках проєкту «Центр підтримки вимушено переміщених осіб у Конотопській громаді», що реалізовувався ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» за підтримки Фонду Східна Європа та коштом Європейського Союзу, у співпраці з управлінням економіки та управлінням освіти Конотопської міської ради.

Дякуємо нашим партнерам, за чудову роботу! Попереду ще багато цікавих подій та корисних заходів, тож слідкуйте за повідомленнями.