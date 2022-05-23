Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 14:58299

У Сумах завершують навчальний рік в умовах воєнного стану

Детально про це розповіли під час брифінгу міський голова Олександр ЛИСЕНКО, начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, директор школи № 27 Ольга ПЛОТНИЦЬКА.

Очільник громади насамперед подякував освітянам за те, що в умовах воєнного стану забезпечили можливості для продовження навчання дітей задля виконання програм і запевнив, що робиться все необхідне для успішного завершення навчального року.

Директор школи № 27 розповіла, що закладом налагоджено зв’язок зі своїми школярами. Відсоток залучення їх до онлайн-навчання досить високий. Вчителі постійно відстежують ситуацію.

Освітній процес у закладах Сумської міської територіальної громади, повідомила Антоніна Данильченко, фінішує 7 червня. Оцінювання школярів за ІІ семестр здійснюватиметься на основі оцінок, отриманих ними за цей період. За бажанням, можна подавати довідки з тих навчальних закладів, де діти навчалися паралельно. Школярам, які не мали змоги навчатися, дається час до 1 вересня для оцінювання.

Оскільки учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021–2022 навчальному році звільнені від проходження ДПА, для них підсумкове оцінювання грунтуватиметься на оцінках за І та ІІ семестр.

Начальник управління освіти і науки запевнила, що жоден учень чи учениця, а таких наразі загалом 30079, не залишаться без уваги. Всіх здобувачів освіти у встановленому порядку переведуть на наступний рік навчання, випусникам– видадуть документи про здобуття освіти. Свідоцтва досягнень замовлені для 3378 четвертокласників, про базову загальну середню освіту – для 2613 дев’ятикласників, про повну загальну середню освіту – для 345 одинадцятикласників. Втім, у випадку прибуття до міста випускників з інших громад і подання ними необхідних паперів, свідоцтва для них дозамовлять.

Орієнтовно свідоцтва будуть у Сумах в середині червня.

Ольга Плотницька зазначила, що замість випускника отримати документ можуть його батьки, законний представник чи інша особа з нотаріально посвідченою довіреністю.

Свідоцтва випускників зберігатимуться в школах протягом року після завершення воєнного стану.

Антоніна Данильченко повідомила, що за запитом родини, свідоцтво може бути передане через посольство.

Начальниу управління освіти і науки зауважила, що проконсультуватися з питань завершення навчального року та отримання свідоцтва можна безпосередньо у закладах освіти, які не зачинялися ні на день. Не згортало роботу й позашкілля.

Наразі керівництво громади та освітяни опрацьовують варіанти організації дозвілля дітей у літній період. Допомогу в цьому сумчанам запропонували італійці. Щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти, це питання ще на розгляді.

СМР

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

У Сумах потрібно дерусифікувати 20% топонимів
Сегодня 16:26
У Сумах поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотиків
Сегодня 16:19
Сумські хокеїстки зіграли з італійцями
Сегодня 16:11
У Сумах попрощалися з капітаном Березовим
Сегодня 15:55
Тростянець отримав від благодійників екскаватор за 3 млн грн
Сегодня 15:38
Сьогодні над Сумами збили ракету
Сегодня 15:37
Гуманітарка на полицях магазинів? Бачите факти – повідомляйте до поліції
Сегодня 15:34
У Конотопі запрацював центр підтримки ВПО
Сегодня 15:20
У Бурині рятувальники допомогли звільнити із «кам’яної пастки» кошеня
Сегодня 15:08
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій
Сегодня 15:04
У Сумах завершують навчальний рік в умовах воєнного стану
Сегодня 14:58
У Білопіллі оголосили підозру прихильнику "руського миру"
Сегодня 14:46
view counter

Статьи

"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
Сегодня 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Вчера 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
Вчера 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
Вчера 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
Вчера 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
Вчера 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
Вчера 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
24.05.2022 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.