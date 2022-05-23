У Сумах завершують навчальний рік в умовах воєнного стану Детально про це розповіли під час брифінгу міський голова Олександр ЛИСЕНКО, начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО, директор школи № 27 Ольга ПЛОТНИЦЬКА.

Очільник громади насамперед подякував освітянам за те, що в умовах воєнного стану забезпечили можливості для продовження навчання дітей задля виконання програм і запевнив, що робиться все необхідне для успішного завершення навчального року.

Директор школи № 27 розповіла, що закладом налагоджено зв’язок зі своїми школярами. Відсоток залучення їх до онлайн-навчання досить високий. Вчителі постійно відстежують ситуацію.

Освітній процес у закладах Сумської міської територіальної громади, повідомила Антоніна Данильченко, фінішує 7 червня. Оцінювання школярів за ІІ семестр здійснюватиметься на основі оцінок, отриманих ними за цей період. За бажанням, можна подавати довідки з тих навчальних закладів, де діти навчалися паралельно. Школярам, які не мали змоги навчатися, дається час до 1 вересня для оцінювання.

Оскільки учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021–2022 навчальному році звільнені від проходження ДПА, для них підсумкове оцінювання грунтуватиметься на оцінках за І та ІІ семестр.

Начальник управління освіти і науки запевнила, що жоден учень чи учениця, а таких наразі загалом 30079, не залишаться без уваги. Всіх здобувачів освіти у встановленому порядку переведуть на наступний рік навчання, випусникам– видадуть документи про здобуття освіти. Свідоцтва досягнень замовлені для 3378 четвертокласників, про базову загальну середню освіту – для 2613 дев’ятикласників, про повну загальну середню освіту – для 345 одинадцятикласників. Втім, у випадку прибуття до міста випускників з інших громад і подання ними необхідних паперів, свідоцтва для них дозамовлять.

Орієнтовно свідоцтва будуть у Сумах в середині червня.

Ольга Плотницька зазначила, що замість випускника отримати документ можуть його батьки, законний представник чи інша особа з нотаріально посвідченою довіреністю.

Свідоцтва випускників зберігатимуться в школах протягом року після завершення воєнного стану.

Антоніна Данильченко повідомила, що за запитом родини, свідоцтво може бути передане через посольство.

Начальниу управління освіти і науки зауважила, що проконсультуватися з питань завершення навчального року та отримання свідоцтва можна безпосередньо у закладах освіти, які не зачинялися ні на день. Не згортало роботу й позашкілля.

Наразі керівництво громади та освітяни опрацьовують варіанти організації дозвілля дітей у літній період. Допомогу в цьому сумчанам запропонували італійці. Щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти, це питання ще на розгляді.

СМР