У Білопіллі оголосили підозру прихильнику "руського миру" Вмикає гімн РФ та закликає односельців до співпраці та підтримки дій держави-агресора – жителю Сумщини повідомлено про підозру.

Попри тривалу окупацію Сумської області, систематичні обстріли та вбивства мирного населення, у тому числі й дітей, на Сумщині проживають особи, які виправдовують збройну агресію російської федерації проти України. Так, з початку війни до кримінальної відповідальності за подібні злочини вже притягнуто 9 осіб, однак системна робота щодо виявлення та припинення діяльності прибічників «руського міра» триває.

За процесуального керівництва Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру 62-річному жителю м. Білопілля Сумської області, який визнає правомірною окупацію та збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік, який є уродженцем росії, однак тривалий час проживає в Україні, публічно закликає односельців до співпраці та підтримки дій держави-агресора. Водночас він вважає всіх українців бандерівцями та нацистами, сусідів переконує, що коли прийде «русская власть, нам будет лучше жить, и вам в том числе». На всі заперечення відповідає, що «таких, як ти, потрібно вбивати та ваших дітей», при цьому вмикає гучно гімн російської федерації.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура