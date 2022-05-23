У Сумах знову активізувалися податківці-шахраї Звертаємо увагу громадян та платників податків м. Суми та Сумського району на активізацію діяльності шахраїв, які злочинним шляхом вимагають грошові кошти.

Так, до керівництва Головного управління ДПС у Сумській області надійшла інформація від сумського суб’єкта підприємницької діяльності про те, що йому телефонувала невстановлена особа з номера телефону +38 (063) 070-79-53 і яка представляючись керівником Сумської державної податкової інспекції вимагала фінансової «допомоги» або тимчасової позики у грошовому еквіваленті.

Вкотре нагадуємо, що подібні дії є злочинними й кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація посадових осіб податкових органів. До того ж довіра шахраям завдає значних матеріальних збитків саме суб’єктам господарювання.

Шановні платники податків! З метою запобігання злочинної діяльності просимо бути пильними та обачними, уважно перевіряти інформацію, не піддаватись на провокації та ні за яких обставин не перераховувати кошти.

У разі виявлення фактів шахрайських дій з боку невідомих осіб негайно повідомляйте органи Національної поліції (102).

ДПС в Сумській області