Мера Лебедина Олександра Бакликова суд поновив на посаді Про поновлення на посаді міського голови Олександр Бакликов написав на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував копію рішення адміністративного суду Сум, пише Суспільне.

"Суд поставив крапку.

Вчора отримав офіційне повідомлення від адвоката, що 17 березня 2022 року рішення суду у справі Лебединської міського голови Олександра БАКЛИКОВА проти депутатів Лебединської міської ради набрало законної сили", - написав мер.

Рішення адмінсуд виніс 14 лютого 2022 року. Як повідомила Суспільному прессекретарка адмінсуду Ірина Фетісова, це рішення набрало законної дії 17 березня 2022 року. Тобто, апеляційної скарги щодо рішення не подавали.

Як повідомив Суспільному колишній секретар Лебединської міськради Дмитро Коваленко, апеляцію не подали через воєнний стан. Зараз вони вивчають це питання з юристами і "скарга буде подана обов'язково", — зазначив посадовець.

Надалі, за словами Дмитра Коваленка, займатиметься цією справою депутатський корпус міськради.