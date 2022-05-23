Які об’єкти на Сумщині відновлюватимуть за урядові 250 мільйонів гривень Детальніше, куди будуть спрямовані кошти держбюджету, журналістам на пресконференції розповів керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, наразі із виділених Сумщині 250 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету 150 мільйонів гривень вже надійшли в область, решта 100 мільйонів гривень за розписом передбачені на червень.

Органами місцевого самоврядування була проведена велика робота щодо фіксування і актування руйнувань, які є на території громад. Наразі визначені розпорядники коштів. Так 70 мільйонів гривень будуть спрямовані на критичну інфраструктуру, за яку відповідає обласний Департамент капітального будівництва. За ним закріплені пошкоджені соціальні установи, заклади охорони здоров’я, культури, багатоквартирні будинки, гуртожитки, адміністративні будівлі. За видами робіт – це ремонт і заміна віконних та дверних прорізів, конструкцій фасадів, конструкцій дахів та покрівель.

Ще 70 мільйонів гривень будуть профінансовані через обласний Департамент житлово-комунального господарства і спрямовані на критичну інфраструктуру, зокрема, ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем (теплопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж); демонтаж, розбирання зруйновних конструкцій; прибирання вулиць та прибудинкових територій тощо.

60 мільйонів гривень закріплено за обласним Департаментом освіти і науки. Це відновлення освітніх закладів, зокрема, конструкцій дахів і фасадів, дверей, вікон, які зазнали руйнувань чи були пошкоджені ворожими діями.

Ще 50 мільйонів гривень через обласний Департамент інфраструктури буде спрямовано на проведення аварійного ремонту доріг. Перш за все, це шляхи, що були пошкоджені ворожою бронетехнікою, адже там, де курсували колони із тисяч одиниць, доріг фактично не залишилося. Наразі дорожніми службами проводиться грейдерування, щоб зробити їх проїзними із подальшим відновленням. Крім того, планується латання ям і вибоїн тощо.

«Звичайно, 50 мільйонів гривень – це дуже мала сума, адже за мирним сценарієм на ремонт та відновлення лише місцевих доріг області у поточному році планувалося понад 1 мільярд гривень. Тим не менше, дороги, як і інші об’єкти, будуть ремонтуватися і відновлюватися, адже життя на Сумщині, попри кровопролитну війну, що веде росія, триває», – наголосив Дмитро Живицький.