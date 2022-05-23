Лебединець втратив 20 тисяч, поговоривши з фейковим банкіром Лебединські поліцейські встановлюють особу шахрая, який збагатився за рахунок довірливого чоловіка.

Увечері до відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції, звернувся 39-річний містянин із повідомленням про вчинені відносно нього шахрайських дій.

Чоловік розповів, що йому на мобільний телефон зателефонував невідомий, який у розмові представився співробітником банку. Останній повідомив потерпілому, що з його рахунку зловмисники намагалися зняти гроші. Аби запобігти подібним діям, треба назвати конфіденційну інформацію. Нічого не підозрюючи, чоловік назвав персональні дані (номер картки, код, тощо). Після розмови, через деякий час, з його банківського рахунку зникло 19 500 гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Поліція Сумщини