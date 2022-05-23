Конотопські поліцейські оперативно розшукали зниклу дівчинку Менше години знадобилось правоохоронцям, щоб встановити місцезнаходження 8-річної дівчини. Працівники поліції повернули її додому цілу та неушкоджену.

Про зникнення 8-річної доньки до Конотопського районного відділу поліції повідомив схвильований батько. Чоловік розповів, що дитина гралася на дитячому майданчику біля будинку та близько 18:00 години він помітив її відсутність та одразу звернувся до поліції.

На пошуки зниклої дівчинки був орієнтований весь особовий склад. Та, завдяки злагодженій роботі правоохоронців, менше ніж за годину дівчинку знайшли та повернули стурбованому батьку.

Як з’ясувалося, дівчинка гралася на дитячому майданчику з іншими дітьми, а потім пішла з подружкою на сусідній майданчик, де її і знайшли поліцейські.

Жодних протиправних дій відносно малолітньої вчинено не було.

Поліція Сумщини