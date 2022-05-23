У Сумах поліцейські задокументували три факти незаконного зберігання наркотиків Лише за минулу добу правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини у жителів обласного центру. За даними фактами працівники поліції відкрили кримінальні провадження та ведуть розслідування.

У першому випадку співробітники поліції зупинили 26-річного місцевого мешканця, у якого під час поверхневого огляду виявили речовину, зовні схожу на Альфа сіль.

Під час патрулювання обласного центру, по вул. Гоголя, правоохоронці звернули увагу на 37-річного чоловіка, який підозріло себе поводив. У ході особистого огляду поліцейські виявили у нього поліетиленовий пакет з рожевою кристалічною речовиною, схожою на наркотичну.

Ще один згорток з речовиною, зовні схожою на канабіс, виявили співробітники поліції у місцевого мешканця.

Все виявлене співробітники поліції вилучили та направили на експертні дослідження.

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області