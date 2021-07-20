У Глухові з’явився ще один патріотичний мурал

Тепер у мікрорайоні школи №6, який місцеві називають Кулаком, герой у рожевій панамці презентує відомий заклик до Президента України бити ворогів.
Нагадаємо, тиждень тому по вул. Києво-Московській (поки ще назва вулиці така) з’явилась перша подібна картинка вуличного мистецтва. Там герой у тій же рожевій панамці просить сказати український пароль.
У відділі молоді і спорту кажуть, що вже почалась робота над ще однією стіною.
Глухівська міська рада
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