У Глухові з’явився ще один патріотичний мурал Не на жарт розійшлась молодь, не на жарт! У Глухові знову новий стінопис за мотивами найвідоміших мемів часів російсько-української війни.

Тепер у мікрорайоні школи №6, який місцеві називають Кулаком, герой у рожевій панамці презентує відомий заклик до Президента України бити ворогів.

Нагадаємо, тиждень тому по вул. Києво-Московській (поки ще назва вулиці така) з’явилась перша подібна картинка вуличного мистецтва. Там герой у тій же рожевій панамці просить сказати український пароль.

У відділі молоді і спорту кажуть, що вже почалась робота над ще однією стіною.

Глухівська міська рада