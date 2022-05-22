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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:05207

У Сумах поліція викрила неповнолітніх наркокур’єрів

Вчора працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області ДБН НПУ, у ході відпрацювання інформації щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення наркозлочинів, викрили хлопця та дівчину, які є кур’єрами Інтернет-магазину, через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми.

Зловмисниками виявились 16-ти річний хлопець та 17-річна дівчина, обоє вони мешканці обласного центру. Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили у них пакунок, з психотропною речовиною Амфетамін, вагою близько 100 грамів, що була розфасована в згортки різного кольору. Знайдене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчим відділом Сумського районного управління поліції по даному факту відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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