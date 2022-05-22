У Сумах поліція викрила неповнолітніх наркокур’єрів

Зловмисниками виявились 16-ти річний хлопець та 17-річна дівчина, обоє вони мешканці обласного центру. Під час поверхневої перевірки працівники поліції виявили у них пакунок, з психотропною речовиною Амфетамін, вагою близько 100 грамів, що була розфасована в згортки різного кольору. Знайдене поліцейські вилучили та направили на експертизу.
Слідчим відділом Сумського районного управління поліції по даному факту відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області