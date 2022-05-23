На Сумщині затримали двох нелегалів На Сумщині тривають посилені заходи з перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства.

Так, під час спільних міжвідомчих відпрацювань населених пунктів Сумської області працівниками відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення спільно з представниками УСБУ в м. Лебедин виявлено неврегульованого мігранта - 20-річного громадянина Азербайджану. В Конотопі працівниками УДМС спільно зі співробітниками поліції встановлено факт незаконного перебування 64-річної громадянки рф.

В обох випадках іноземці-порушники не мали дозвільних документів на проживання в Україні та своєчасно не вжили жодних заходів щодо їх отримання та легалізації свого перебування на території нашої держави.

Обох неврегульваних мігрантів притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП, на приймаючі сторони складено адміністративні протоколи за ст. 205 КУпАП.

Міграційною службою Сумської області в тісній співпраці та взаємодії з усіма силовими структурами регіону і надалі вживатимуться всі можливі заходи, спрямовані на боротьбу з явищами неврегульованої/незаконної міграції, що надзвичайно гостро постають в період військової агресії рф проти України.