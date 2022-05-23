Роменські піротехніки знищили 79 вибухонебезпечних предметів Піротехнічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України продовжують виконувати свої службові обов’язки.

Вони щодня залучаються до робіт з ідентифікації та виявлення спрацьованих і нерозірваних вибухонебезпечних предметів.

Лише за минулу добу на території Сумщини було виявлено та знищено 79 вибухонебезпечних предметів у Конотопському, Охтирському та Сумському районах.

Шановні громадяни! Для запобігання нещасних випадків необхідно чітко пам’ятати, що ні в якому разі не можна вилучати вибухонебезпечні предмети самотужки, а необхідно терміново інформувати про знахідку місцеві органи влади чи службу порятунку «101».

Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям!