Роменські піротехніки знищили 79 вибухонебезпечних предметів

Вони щодня залучаються до робіт з ідентифікації та виявлення спрацьованих і нерозірваних вибухонебезпечних предметів.
Лише за минулу добу на території Сумщини було виявлено та знищено 79 вибухонебезпечних предметів у Конотопському, Охтирському та Сумському районах.
Шановні громадяни! Для запобігання нещасних випадків необхідно чітко пам’ятати, що ні в якому разі не можна вилучати вибухонебезпечні предмети самотужки, а необхідно терміново інформувати про знахідку місцеві органи влади чи службу порятунку «101».
Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям!