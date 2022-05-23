У Тростянці пройде концерт оркестру ЗСУ Заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних Сил України — фольклорний гурт «Святовид» із концертною програмою виступить у Тростянці.

У його репертуарі – народна вокальна та інструментальна музика різних регіонів України, Східної та Центральної Європи.

Концерт відбудеться у суботу, 28 травня, о 12-00 біля Круглого двору.

Довідка

Ансамбль народної музики «Святовид» – один із провідних музичних колективів України, знаний як в Україні так і за її межами.

Заснований у 1990 році студентами Національної музичної Академії України ім. П.І. Чайковського, «Святовид» має багатий мистецький досвід. З 1992 року колектив стає невід’ємним підрозділом Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних Сил України та бере активну участь у різноманітних культурних заходах військового та громадського життя: камерних і гранд-концертах, міжнародних фестивалях та конкурсах.

Протягом багатьох років творчість гурту «Святовид» зберігає і примножує національну культуру, традицій українського народу, бо саме українська пісня дає наснагу, спонукає молодь шанувати військові традиції, пам’ятати якого вони роду, знати своє минуле та непохитно захищати майбутнє!

«Святовид» успішно концертує як в Україні, так і за її межами: в Австрії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Франції, Швеції, Японії.