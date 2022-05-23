Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:10259

У Тростянці пройде концерт оркестру ЗСУ

Заслужений академічний зразково-показовий оркестр Збройних Сил України — фольклорний гурт «Святовид» із концертною програмою виступить у Тростянці.

У його репертуарі – народна вокальна та інструментальна музика різних регіонів України, Східної та Центральної Європи.

Концерт відбудеться у суботу, 28 травня, о 12-00 біля Круглого двору.

Довідка

Ансамбль народної музики «Святовид» – один із провідних музичних колективів України, знаний як в Україні так і за її межами.

Заснований у 1990 році студентами Національної музичної Академії України ім. П.І. Чайковського, «Святовид» має багатий мистецький досвід. З 1992 року колектив стає невід’ємним підрозділом Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру Збройних Сил України та бере активну участь у різноманітних культурних заходах військового та громадського життя: камерних і гранд-концертах, міжнародних фестивалях та конкурсах.

Протягом багатьох років творчість гурту «Святовид» зберігає і примножує національну культуру, традицій українського народу, бо саме українська пісня дає наснагу, спонукає молодь шанувати військові традиції, пам’ятати якого вони роду, знати своє минуле та непохитно захищати майбутнє!

«Святовид» успішно концертує як в Україні, так і за її межами: в Австрії, Іспанії, Нідерландах, Норвегії, Німеччині, Польщі, Угорщині, Франції, Швеції, Японії.

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Мера Лебедина Олександра Бакликова суд поновив на посаді
Сегодня 13:46
Які об’єкти на Сумщині відновлюватимуть за урядові 250 мільйонів гривень
Сегодня 13:08
Лебединець втратив 20 тисяч, поговоривши з фейковим банкіром
Сегодня 12:49
Конотопські поліцейські оперативно розшукали зниклу дівчинку
Сегодня 12:46
У Глухові з’явився ще один патріотичний мурал
Сегодня 12:26
Роменські піротехніки знищили 79 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 11:44
У Тростянці пройде концерт оркестру ЗСУ
Сегодня 11:10
У Сумах поліція викрила неповнолітніх наркокур’єрів
Сегодня 11:05
У Брянську видумали, що бандерівці збиралися скинути на місто атомну бомбу
Сегодня 10:38
У кого в Сумах сьогодні сухі крани
Сегодня 10:08
Сумські патрульні склали три адмінматеріали на сп'янілого водія (відео)
Сегодня 10:02
У Сумах судитимуть банду, яка відібрала у пенсіонера 600 тис. грн
Сегодня 09:27
view counter

Статьи

"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
Сегодня 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
Вчера 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
Вчера 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
Вчера 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
Вчера 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
Вчера 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
Вчера 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
24.05.2022 09:12
"20 хвилин з хати вибирався" — мешканці Білопілля на Сумщині про ракетний обстріл військами РФ
23.05.2022 22:30
"Мистецтво оживає: повернення". У Сумах відбувся фестиваль "Ніч музеїв"
23.05.2022 13:23
Судовий процес над Шишимаріним: розповідь вдови, докази у справі та кваліфікація (відео)
23.05.2022 12:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.