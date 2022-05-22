У Брянську видумали, що бандерівці збиралися скинути на місто атомну бомбу На сайті «Брянскіє новості» вночі вийшла авторська стаття «Стало известно, что бандеровцы готовились сбросить атомную бомбу на Брянск».

Повний текст цієї фантазії:

"Стало известно, что нацистский режим Киева готовился сбросить атомные бомбы на Брянск и еще несколько городов России. Об этом сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На Запорожской АЭС режим Зеленского накопил 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана, заявил журналист Wall Street Journal Лоуренс Норманн со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По словам Рогова, это значит, угрозы Зеленского, которые он изложил 19 февраля 2022 года в Мюнхене, не были пустыми: бандеровцы действительно стояли на пороге создания собственной ядерной бомбы! Что касается «грязных» бомб, то из такого объема радиоактивного материала их можно было сделать сотни.

По словам Рогова, уже к концу второй недели спецоперации имелись доказательства того, что режим Зеленского готовился напасть на Донбасс и российский Крым. Тогда подтвердились сведения о создании киевским режимом при поддержке британцев «грязной» бомбы, которая могла бы заразить радиацией огромные территории. Кроме того, сообщил Рогов, имелись «планы применения таких зарядов в террористических ударах по Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю»:

− Еще до начала СВО я предупреждал об угрозе и ведущейся подготовке к ядерным терактам в российских городах со стороны режима Зеленского. Именно поэтому главными направлениями выдвижения Армии Освобождения стали Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Харьковский «Физтех», где разрабатывались и производились компоненты «грязных» бомб».

За то, что удалось с помощью смекалки очень быстро занять Чернобыльскую АЭС, заместитель командира ОМОНа Росгвардии, брянский офицер Андрей Фроленков был удостоен звания Героя России.

В Росгвардии сообщили, что благодаря смелым и решительным действиям Фроленкова на территории Украины был взят под контроль без единого выстрела важный объект. Ему удалось выполнить поставленную командованием задачу и сохранить жизни сотен военнослужащих и гражданских лиц.

Речь идет как раз о Чернобыльский АЭС. Бойцы ОМОН прибыли туда уже 24 февраля. Они знали, что станция хорошо охраняется вооруженной украинской нацгвардией. На переговоры отправился Фроленков. Он так смог провести переговоры, что украинцы сдались.

Только сейчас становится понятно, чем была вызвана такая спешка. Теперь уже ни у кого не должно остаться сомнения, что специальная военная операция против преступного киевского режима не могла не начаться. У России не было выхода. Еще немного − и было бы поздно! Нацистская власть бандеровцев, предшественники которых ужасали своими зверствами даже гитлеровцев, ни перед чем не остановилась бы. Собственно, это подтверждают и их нынешние зверства, а также чудовищная ложь.

И брянцы, которые пережили чернобыльскую беду, должны лучше других теперь понять, что были на грани еще более грозной катастрофы, которую готовили для ряда областей России нацисты при кураторстве Запада.

Максим Казаков".