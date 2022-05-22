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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:27485

У Сумах судитимуть банду, яка відібрала у пенсіонера 600 тис. грн

Нагадаємо: у лютому цього року поліцейські затримали трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на сумчанина та забрали у нього 600 000 гривень. Викрадені кошти правоохоронці вилучили, а відносно зловмисників відкрили кримінальне провадження.

Ввечері до поліції надійшло повідомлення від 68-річного жителя обласного центру про те, що на одній із вулиць міста незнайомі чоловіки побили його, скориставшись газовим балончиком та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, викрали у нього сумку в якій було близько 600 000 гривень. Після чого втекли на невідомому автомобілі.

Правоохоронці відразу розпочали комплекс першочергових оперативно-розшукових дій. У ході яких співробітники управління карного розшуку, слідчого управління, відділу кримінального аналізу ГУНП, Сумського районного управління поліції, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, управління патрульної поліції, управління поліції охорони, вже менше ніж за годину встановили та затримали зловмисників «гарячим слідом». Ними виявились два жителя обласного центру, 42-х та 40-ка років, третій – 47-річний мешканець Білопільщини.

Наразі слідчими слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої групи за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 «Розбій», 257 «Бандитизм», ч. 1 ст. 263 «Придбання, зберігання, носіння та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Досуг
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