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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині цьогоріч не ремонтуватимуть підірвані мости в Климентовому та Чумаковому

Мости в селах Климентове Охтирського району та Чумакове Конотопського, які зруйновані внаслідок бойових дій, цього року ремонтувати не будуть.

На цей рік заплановане відновлення мосту в селі Бишкінь (Сумський район). Про це 25 травня на пресконференції сказав Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА, пише Суспільне.

"Це важливий напрямок (міст у селі Бишкінь – ред.). Там менше коштів потрібно. Спільно зі Службою автомобільних доріг запросили Науково-дослідний інститут "ДерждорНДІ". Вони провели роботи, обстеження мосту через Бишкінь. Думаю, протягом двох тижнів вони дадуть нам висновки, скільки потрібно коштів і часу для відновлення цього мосту. Великі об’єкти, як Климентівський міст і в Чумаковому – це сотні мільйонів гривень. На даний момент це складно", – сказав Дмитро Живицький.

За його словами, йде підготовка до ремонту об’їзної дороги між Буринською та Путивльською громадами. Проєкт ремонтних робіт на цій дорозі розробили раніше, оскільки у 2022 році планувалася повна реконструкція мосту в Чумаковому.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб отримати фінансування на ремонт цієї об’їзної дороги. Понтон (в селі Климентове – ред.) працює. Легкові автомобілі, "буси" з невеликим навантаженням через понтон їздять", – сказав Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА.

На Сумщині цього річ не ремонтуватимуть мости в Климентовому та Чумаковому
Климентове, Сумська область, 25 лютого 2022 року. Фото: Telegram
Общество
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