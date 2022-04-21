240 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому...
Станом на ранок 29 квітня 2022 року більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За...
Більше ніж 608 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 217 дітей загинуло та понад...
Більше ніж 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 квітня офіційне число...
Більше ніж 584 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому 208 дітей загинуло. Та 376...