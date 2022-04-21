240 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ Станом на ранок 26 травня 2022 року більше ніж 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 240 дітей загинуло та понад 436 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 105, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів в Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.

Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Очеретинської ОТГ Донецької області отримала тяжке поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка.

24 травня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області тяжко поранена 9-річна дитина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1883 заклади освіти. При цьому 178 з них зруйновано повністю.