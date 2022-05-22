На Сумщині бізнес відновлює роботу Про це під час пресконференції повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, влада Сумщини приділяє максимум зусиль, щоб підприємства не перевозили свої виробничі потужності тимчасово закордон або на західну Україну, а залишалися працювати на Сумщині. Адже це наповнення бюджетів, заробітні плати, розвиток області. І наразі із 88 найбільших підприємств регіону 80% відновили роботу.

«Сьогодні на Сумщині ведеться активна робота з бізнесом. Щоденно ми на зв’язку з усім бізнесом − як малим і середнім, так і крупними підприємствами − основними платниками податків», − повідомив голова облдержадміністрації.

Довідково. З метою напрацювання пропозицій з відновлення та розвитку економіки Сумської області, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівником обласної військової адміністрації утворено Раду з відновлення та розвитку економіки Сумської області.

До складу Ради увійшли представники Сумської обласної військової адміністрації, Сумської обласної ради, керівники підприємств, установ та організацій області, закладів вищої освіти, Агенція регіонального розвитку Сумської області, експерти регіонального розвитку.

Завданням Ради з відновлення та розвитку економіки Сумської області є розроблення стратегічного документа на короткостроковий період, який міститиме пріоритетні напрями, шляхи та механізми відновлення та розвитку економіки у воєнний та післявоєнний періоди, зокрема відновлення та розбудова транспортної, виробничої, соціальної інфраструктури, інфраструктури енергетики та зв’язку, подолання безробіття, а також забезпечення гідного рівня життя населення області.