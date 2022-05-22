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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 07:021187

Чому Сумщина не входить до переліку областей, в якій ведуться бойові дії?

Це питання часто звучить від жителів прикордонних територій, які обстрілюються російськими військовими.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький пояснив це на прес-конференції нашим журналістам. 
 
По перше, на сьогодні діючим законодавством не передбачено такого поняття «перелік областей, в яких ведуться бойові дії». 
По друге, внесення до зони бойових дій усієї території області означає, що бізнес звільняється від ряду податків, а люди можуть отримати статус внутрішньо переміщених осіб і розраховувати на виплати від держави. Але результатом звільнення бізнесу від податків стане недофінансування місцевих бюджетів, невиплата заробітних плат бюджетній сфері тощо.
 
Разом із тим ми направили в Міністерство реінтеграції України перелік прикордонних населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами.
Ці території, ймовірно, будуть віднесені до тих, же ведуться бойові дії.
 
Організована евакуація населення з прикордонних сіл, селищ і міст наразі не проводиться. 
Якщо ви потребуєте евакуації - зверніться до своїх голів громад, а ті, в свою чергу нададуть інформацію нам. За потреби і на запит така евакуація буде організована. 
 
Щодо порад чи виїжджати чи ні з прикордоння, то тут кожен має прийняти власне рішення. Сьогодні небезпечно не лише під кордоном, а майже у всіх областях України. Адже країна-агресор наносить удари по багатьох регіонах. 
 
Нажаль, не всі розуміють, які плюси, які мінуси статусу території бойових дій. А деякі політики намагаються користуватися таким суспільним запитом і обіцяти, що вони внесуть область в зону бойових дій, не розуміючи, що це потягне за собою серйозні економічні наслідки.
Общество
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