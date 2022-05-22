Сумщина отримала 150 млн грн на відновлення У Сумську область з державного бюджету вже надійшли 150 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів гривень очікують у червні – сказав на пресконференції 25 травня голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"70 млн підуть на житлово-комунальне господарство, на критичну інфраструктуру. Це водопостачання, водовідведення, це ремонт в тому числі ліній електропередач і електропідстанцій. Незалежно від форми власності – приватна, державна – нам необхідно відновити інфраструктуру. В першу чергу, це Тростянець і Охтирка, де було найбільше руйнувань інфраструктури. 70 мільйонів гривень – це відновлення соціальної інфраструктури, інтернатні заклади, органи місцевого самоврядування, медичні заклади, всі пошкодження, які були по медичних закладах, в тому числі і Тростянецька лікарня", – зазначив Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації.

Також, за словами Дмитра Живицького, 60 млн гривень закріплено за департаментом освіти – це відновлення дахів, фасадів, вікон у навчальних закладах та 50 млн гривень – це проведення аварійного ремонту доріг, пише Суспільне.

Не дивлячись на обстріли прикордонних населених пунктів, сказав Дмитро Живицький, евакуації з них не планується. Деякі села у прикордонних громадах можуть віднести до зони, де проводять бойові дії.

"Як раз по тим населених пунктах, де були обстріли ми запропонували віднести їх до територій, в яких йдуть бойові дії. Це не означає, що туди приїдуть 250 тисяч військових, 500 "градів" і почнуть обстрілювати ту територію. Віднесення до території бойових дій має більше економічний характер, тобто це бізнес, який працює на цій території звільняється від ряду податків і люди, які проживають на цій території можуть отримати статус внутрішньопереміщених осіб і отримати виплати. Ми бачимо, що до нас жодна людина не зверталась, аби допомогти евакуюватись з цієї території тому потреби такої немає. А ці громади, якщо сьогодні будуть віднесені до воєнних територій в них не буде фінансових можливостей заплатити людям зарплати, заплатити бюджетникам і не буде взагалі можливості для існування", – сказав Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації.