На Кролевеччині попрощалися із захисником України Спаський старостинський округ і уся Кролевеччина в жалобі.

Громада прощається зі своїм героєм-земляком Лециком Петром Володимировичем, який загинув за рідну Україну, її цілісність і незалежність, за честь і гідність свого народу.

Цього дня плаче рідна земля за обірваним молодим життям... Петру Володимировичу було лише 44 роки, коли в одному із запеклих боїв на Луганщині з російським агресором він, як і багато інших наших мужніх героїв-українців, поклав своє життя на вівтар Батьківщини.

Лецик Петро Володимирович народився 10.07.1978 року в селі Теребовля Тернопільської області. Більше 20 років проживав в селі Спаське. Призваний на військову службу за мобілізацією 26.03.2022 у в/ч А4427, сержант, приймав участь у бойових діях на сході нашої держави. Має двох синів.

Неможливо жодними словами передати той біль втрати, який зараз відчувають діти, мама, рідні та ціла громада.

Ми всі в скорботі за своїм земляком. Разом із його рідними та близькими, співчуваючи горю, схиляємо голови перед його світлою пам’яттю.

Вічна пам’ять про Петра Володимировича буде жити в широких пшеничних полях Спаської землі, синьому небі всієї Кролевеччини, бистрих водах Тернопільщини.

НИЗЬКИЙ УКЛІН, ШАНА І СЛАВА ГЕРОЮ!

Кролевецька міська рада