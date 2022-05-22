Сумські патрульні склали три адмінматеріали на сп'янілого водія (відео) Патрулюючи обласний центр екіпаж патрульної поліції виявив та зупинив транспортний засіб ВАЗ, водій якого порушив вимог ПДР.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку з'ясували, що він позбавлений права керування транспортними засобами, а також не мав необхідних документів на автівку. Натомість у нього були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти огляд на визначення ступеня стану сп'яніння, однак він категорично відмовився це зробити.

Патрульні склали на громадянина три адмінматеріали, а саме за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) та ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП.





Патрульна поліція Сумщини