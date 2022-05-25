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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Рятувальники Сумщини провели роз’яснювальну роботу в лікарні

Для запобігання надзвичайним ситуаціям рятувальники Сумщини проводять роз’яснювальну роботу в трудових колективах.

25 травня фахівці ДСНС провели роз’яснювальну роботу з трудовим коллективом КНП «Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради та КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер». Під час бесід громадянам нагадали про дотримання правил пожежної безпеки в побуті та на робочому місці. Окремо говорили про дотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів, а саме роз’яснили, що таких знахідок ні в якому разі не можна торкатись намагатись перенести або розібрати, необхідно відійти від місця знахідки на безпечну відстань, не менше 100 метрів, попередити оточуючих та зателефонувати в екстрені служби за номерами 101 та 102.

Також присутнім наголосили на недопущенні спалювання сухої рослинності, оскільки такі дії несуть за собою значну шкоду навколишньому середовищу, провокують складні пожежі, які важко приборкати, а також тягнуть адміністративну відповідальність.

Цього ж дня схожий захід було проведено і для працівників Білопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 та Лебединського відділу обслуговування громадян (сервісний центр) Головного Управління пенсійного фонду.

Общество
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